Megmutatta szerelmét az Oscar-díjas magyar rendező

A Saul fia rendezője nemigen beszél magánéletéről, így aztán sokakat meglepett, amikor a múlt vasárnapi BAFTA-gálán barátnőjével, a gyönyörű Lillával jelent meg a londoni vörös szőnyegen.

Az Oscar-díjas rendező, Nemes Jeles László újabb díjat zsebelt be múlt vasárnap, a Saul fia lett a legjobb idegen nyelvű film a Brit Film- és Televíziós Akadémia gáláján, ahová kedvesét, Lillát is magával vitte.

Bár az korábban sem volt titok, hogy a rendező néhány éve elvált a feleségétől, az asszisztenseként dolgozó Várkonyi Tímeától, új kedvesét most mutatta meg először a nyilvánosságnak. A 39 éves filmes és párja kapcsolatának komolyságáról árulkodik az is, hogy éppen az egyik legrangosabb nemzetközi eseményen jelen­tek meg egy párként. Lilla ugyan nem szakmabeli, rá­adásul jó pár évvel fiatalabb is a rendezőnél, úgy tűnik, hogy közöttük ez nem okoz problémát. Lilla iz­gatottan készült a díját­adóra, sőt a vörös szőnyeges etikettnek is utánajárt, hogy igazi profiként állhasson László mellett.







Szerelmével, a klinikai pszichológus Lillával vonult végig a vörös szőnyegen Nemes Jeles László a BAFTA-gálán © Secretstories.hu

– Éppen dolgoztam, amikor olvastam az üzenetet, hogy a rangos díjra jelölték a Saul fiát is. Bearanyozta a napomat. Amikor László megkért, hogy kísérjem el a díját­adóra, az örömködés után az volt az első kérdésem: jó, de mit veszek fel? – mesélte a Szent János kórházban pszichológusként dolgozó Lilla a Secretstoriesnak.

– Később, miután a barátomtól megtudtam a red carpet íratlan szabályait, úgy döntöttem, hogy mindenképpen csinos szeretnék lenni, de kísérőként nem a legkihívóbb és legfigyelemfelkeltőbb ruhát vá­lasztom, hiszen sem színésznő, sem jelölt nem vagyok – tette hozzá a hölgy, aki 2016 októberében végzett a londoni Gold­smiths Egyetem klinikai pszichológia mesterszakán.