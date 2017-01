Megmentette a házasságát Oláh Gergő

A Biblia segített Oláh Gergőnek, hogy visszataláljon a feleségéhez, Nikihez. Az énekes elárulta: a gyermekeiket vallásosan nevelik, templomba járnak, és imádkozni tanítják őket. Gergő a FEM3 stúdiójában árulta el, hogy gyakran romantikázik feleségével a legutóbbi válságuk óta, hogy megmaradjon az intimitás közöttük. Nemsokára repülőre ülnek, és meg sem állnak Izraelig. Gyermekeiket a nagyszülőkre bízzák.







Oláh Gergő és felesége gyakran forgatja a Bibliát, most Jeruzsálembe készülnek © Czerkl Gábor

– Más érzés lesz nekünk ott lenni. Próbáljuk a Biblia szerint élni az életünket, fontos állomás lesz ez, hogy ott lehetünk Izraelben. Öt napra megyünk a feleségemmel. Nagyon várjuk, hogy láthassuk a siratófalat Jeruzsálemben. Több ismerősünk és rokonunk ír majd össze imalistát, az ő kéréseiket is betesszük a falba, és imádkozunk mi is értük – árulta el Oláh Gergő, aki elmondta azt is, hogy jó apának tartja magát, gyakran vigyáz a gyermekeikre, hogy neje kikapcsolódhasson.