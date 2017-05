Meggyógyult és levetkőzött Pintér Tibor exe – képek

Pintér Tibor már a múlt, csak úgy, mint a betegség is: Ács Bea a napokban örömmel újságolta el a Bors munkatársának, hogy a teljes életmódváltásnak is köszönhetően teljesen meggyógyult. Azóta vidékre költözött, az egészséges életmódra tette fel az életét és szerelmes.









– Március 12-én volt az utolsó rohamom, azóta minden egyes kivizsgálásom eredménye negatív lett – mondta a Borsnak Ács Bea. – A lelkem mindig tiltakozott a mű és kirakatélet ellen, Tibi pedig egy jó nagy zsákutca volt. Azóta megtaláltam önmagam, a hivatásom, és talán a másik felem is. Harmincegy vagyok, és talán most még nekem is belefér egy bikinis fotózás, pláne ilyen hónapok és mélypontok után – magyarázta Bea, akit tegnap egy dabasi wellnessközpontban fotóztak.