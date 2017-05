Megegyeztek az örökségen a Klapka-testvérek

Nem hagyott hátra elég készpénzt Klapka.

Mint arról korábban beszámoltunk, a milliárdos Klapka György vagyonának elosztása nem is olyan egyszerű: noha az Aranyember végrendelkezett, a papírt rendszeresen átírta. Március végén végül a család megismerhette a végrendelet szövegét - majd zárt ajtók mögött egyezkedésbe kezdtek, hogy elkerüljenek egy esetleges, évekig húzódó örökösödési pert. Klapka ugyanis két fiánál is megkérdőjelezte az apaságot, sőt, az ifjabb Klapka Györgyöt konkrétan ki is zárta. A Story magazin úgy tudja, pont került az egyezkedés - és ezzel az ügy - végére.

Érdekesség azonban, hogy a magazin információi szerint az Aranyember nem hagyott hátra annyi készpénzt, amiből a többiek a végrendeletből kizárt Györgyöt kifizethették volna - a törvény szerint ugyanis bizonyos hányad mindenképp jár neki.







Klapka nem hagyott hátra elegendő készpénzt, így az is fejtörést okozott, Gyuri köteles részét miből fizessék ki © Bors

Más megoldás nem lévén egy luxusingatlannal fizették ki. "Apám évek óta árulta az üzlet fölötti lakást, tavaly 100 millióért. Ennyiért nem kelt el, az öreg pedig nem akart engedni. A megegyezés fejében ezt fogadtam el" - árulta el a magazinnak a fiú, hozzátéve, hogy ellentétben Christiannal, akinek állítólag DNS-vizsgálathoz kötötte az apja az örökösödést, neki még teszttel sem volt lehetősége bizonyítani a rokonságot. "Az apám egyszerűen közölte: nem vagyok a vér szerinti gyereke. Az anyakönyvi kivonatom azonban ennek az ellenkezőjét bizonyítja."

A lap úgy tudja, az özvegy és a gyerekek megállapodtak, hogy senkinél sem firtatják az apaság kérdését, így a DNS-teszttől is eltekintenek.