Még nem biztos, hogy férje ott lesz Szabó Zsófi mellett a szülésnél

Zsófi szerint csakis az apa dönthet arról, jelen lesz-e a nagy pillanatnál.

Eddig nagyszerűen alakul Szabó Zsófi terhessége: már csak pár hónap van hátra - hisz december elejére várják a babát - ám eddig az ilyenkor sokaknál jelentkező rosszullétekből és a fájdalomból semmit sem tapasztalt. "Életemben nem voltam még ilyen kiegyensúlyozott, mint most, a terhességem alatt" - magyarázta Zsófi a Hot magazinnak.

Annyi bizonyos, hogy a baba már most rendkívül aktív - pedig még világra se jött! "Reggel nyolctól este tízig folyamatosan mozgolódik, nagyon aktív. Nagyon hamar kezdte, már tizenhat hetesen. Pedig az első babát várók csak húsz hét körül érzik meg" - mesélte a műsorvezető lelkesen, hozzátéve: noha betegsége miatt lehettek volna gondok, eddig minden a lehető legjobban alakult ebből a szempontból is.

"Veszélyeztetett voltam abból a szempontból, hogy inzulinrezisztensként hajlamos voltam a terhességi cukorbetegségre, de mire várandós lettem, már teljesen jók voltak az értékeim. A kisfiam pedig csak könnyít ezen, mert nem is kívánom a cukrot, mióta őt várom."

És hogy apás szülés lesz-e? Zsófi erre is kitért: nem biztos, hogy férje, Zsolti bent lesz vele kisfiuk világra jöttekor: "Zsolti dönti majd el, hogy bent lesz-e a szülőszobán. Tartom magam ahhoz, hogy egy nőnek nem szabad ráerőszakolnia a férfira, hogy jelen legyen a szülésnél. Így bárhogy is határoz, elfogadom: amúgy is érezni fogom, hogy nem vagyok egyedül."