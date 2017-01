Még el sem indult A Dal, máris megvan az első kieső

Noha még másfél hetet kell arra várni, hogy elstartoljon az Eurovízió hazai selejtezője, máris kikerült egy csapat az eredetileg bejelentett harmincból: a Jetlag nevű zenekar ugyanis nem tudta vállalni a műsorral járó szigóró időbeli és megjelenési kötelezettségeket. Az egykori Anti Fitness Clubos Molnár Tamás csapata helyett így Chase került be A Dal élő show-jába Dust in the wind című dalával - írja a Nők Lapja Café.