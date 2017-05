Maszkos modell varázsolta el Eszenyi Enikőt

A Kossuth- és Jászai Mari-díjas színésznőt, Eszenyi Enikőt, nem véletlenül választotta 2015-ben és 2016-ban is a Forbes a legbefolyásosabb magyar nőnek. A Vígszínház igazgatónője igencsak sokoldalú, a divat iránti érzékenységét öltözködése is bizonyítja, ám azt kevesen tudják, hogy stílusérzékét nem csak a mindennapi öltözködésben, de a Vígszínházban is kamatoztatja.

– Mindig is vonzódtam a di­vathoz, az összes művészi munkámban felhasználtam – árulta el a Borsnak Eszenyi Enikő az Elle Fashion Show-n. – Figyelem a magyar és a külföldi tervezők munkáját, nagy örömemet lelem benne. Amikor egy előadásra készülünk, és a jelmeztervezőnek instrukciót adok arról, hogy mi­lyen jelmezeket szeretnék a színészeimnek, akkor kicsit én is részt veszek a tervezésben, így a divat iránti szeretetemet kamatoztatni tudom.







Eszenyi Enikő Borbély Alexandra mellől figyelte a magyar tervezők kreációit © Fejér Bálint

Eszenyi Enikő komoly kihívással néz szembe, most kezdett bele a Hamlet rendezésébe, ami nem csak nagy öröm, de izgalom is, hiszen a Vígszínházban még soha nem került színpadra Shakes­peare egyik legismertebb műve. Így bár a színház társulata változásokon ment át az utóbbi időben – többek közt Stohl András elhagyta a teátrumot –, Eszenyinek nincs ideje szomorkodni.

– Az elmúlt huszonkét év alatt sokan elmentek és nagyon sokan jöttek. Vannak, akik hűségesek, és vannak, akik máshol szeretnének boldogulni, ez tökéletesen érthető. Nekünk, akik a Vígszínházért rajongunk és hiszünk a művészi erejében – és ebben nagyon sokan a társaim – természetes, hogy ragaszkodunk – jelentette ki Eszenyi.







