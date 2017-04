Második férjétől is elvált Malek Andrea

A színész-énekesnő egy tévéműsorban mesélte el a nyilvánosság előtt, hogy vége a második házasságának is. Nem omlott össze, kiegyensúlyozott, sokat dolgozik és új lemezt készít.

Hét év házasság után újból egyedülálló anyuka lett Malek Andrea. A meglepő hírrel maga az énekesnő rukkolt elő, amikor a Ridikül című tévéműsorban az apa- gyermek kapcsolatról beszélgetett Dióssy Klárival, ahova Andi három férfi mellé ült be meglepetésvendégként.

A háromgyerekes édesanya, akinek első házasságából két nagy fia, a másodikból egy kislánya született, csinos volt és mosolygós, mint mindig. A műsorvezető, utalva arra, hogy Andi sok évvel ezelőtt elvált a fiúk édesapjától, azt kérdezte tőle, hogyan tudta megőrizni, megtenni, hogy az apaminta megmaradjon?







Andi a Ridikül adásában árulta el, hogy elvált

– Mindig is nagyon fontos volt, nem volt kérdés, hogy a két fiúnak szüksége van az édesapjára mindennap, vagy amikor csak szeretnék egymást látni – mondta Andi a műsorban, majd hirtelen elakadt, és kissé elszomorodva folytatta. – Úgyhogy ez is… ö… A két fiú édesapjától elváltam, és most a kislányom édesapjától is elváltam. Elváltunk, és ez nem könnyíti meg a helyzetet. Kicsit olyan, mintha a Ne nevess korán! társasjátékot játszottuk volna, én pedig most megint visszakerülök a starthoz, és várom, hogy dobjak egy hatost, és kijöhessek megint a kis piros bábummal. De lehet, hogy egy másik színt kéne választani. Sőt azt hiszem, hogy ez a helyzet...

– Az a jó, ha a gyerekek látják, hiába van krízis, a felnőtt ezt meg fogja oldani… Az elvált szülők gyerekei azt hiszik, hogy ők tehetnek erről az egészről, ezért ez az első, amit el kell mondani nekik mindenképpen, a szemükbe nézve, hogy nem ők tehetnek róla. Neki ugyanúgy megvan az anyukája, az apukája, aki ugyanúgy szereti őt, mint eddig, csak a konstelláció változott meg – magyarázta Andi, aki nagy tapsot kapott a jelenlévőktől.







Malek Andrea 17 éve vált el először. Ausztriában nevelte fiait, ott szeretett bele kollégájába, Walter Lochmann osztrák karmester-zeneszerzőbe, aki a második férje lett. 2010-ben született tündéri kislányuk, Léna Sophie, akit Lencsinek becéznek. Megkerestük az énekesnőt is, de Andi azt mondta, már fél éve túl van a váláson, és nem szeretne róla többet mondani. Jól van, dolgozik, hamarosan Amerikai turnéra indul a zongoristájával.

– Készítettünk egy olyan lemezt, amire már régóta vágytam, és ez most létrejött – meséli Andi. – Népdalokat, magyar népzenét dolgoztunk fel, soul, funky, Rhythm and Blues stílusban. Lesz rajta ismert dal, mint a „Madárka, madárka”, az „Indulj el egy úton”, és sok más meglepetés is. A címe Malek Andi Soulistic World. Szívből jövő, finom, ritmikus zene, gyönyörű, amiben igazán magamra találtam. A lemezbemutató először Amerikában lesz, utána itthon.

Kritikus lehet a bűvös hetedik év

Malek Andrea mindkét házassága nagyjából hét évig tartott. Nem csak misztikum, kutatások is alátámasztják, hogy sok kapcsolat pont a hetedik évben megy tönkre, mert akkor lesz a legnagyobb a feszültség a párok között. Pszichológusok szerint ennek lehet oka a sok vita, vagy éppen az unalom. De lehetnek olyan okok is – házépítés, gyermek születése –, amik nehezítik az egymásra figyelést.

Megelőzésként ilyenkor érdemes több időt szánni egymásra, kényeztető programokat kitalálni, új szokásokkal felülírni a régieket. Hódítsuk meg, csábítsuk el a társunkat újból.

Zenész családba született

A többszörös Artisjus- és EmeRTon-díjas színész-énekesnő édesapja, Malek Miklós, Erkel-díjas zeneszerző, édesanyja Toldy Mária énekesnő, énektanár. Az öccsét, a szintén zeneszerző Miklóst, az X-Faktor mentoraként ismerte meg az ország. 1989-ben végzett a Színművészeti Főiskolán. Hét évig volt Princz Gábor felesége, akitől két fia született. 2000-ben váltak el, kilenc év múlva ment hozzá Walter Lochmannhoz, akitől 2010-ben született a kislánya.