Másfél óráig készül Gáspár Laci szakálla

Manapság már nem csak a nőknél központi téma a külső. Gáspár Laci például rendkívül odafigyel az alakjára, minden felszedett kiló nyomasztja. A szakállára is hiú.

Manapság már nem csak a nőknél központi téma a külső. Gáspár Laci például rendkívül odafigyel az alakjára, minden felszedett kiló nyomasztja. A szakállára is hiú.

Kezdődik az új év, újra formába kell hoznom magam. Az ünnepek alatt négy kiló visszajött. De nem sokáig marad rajtam. Edzésre fel! – buzdította saját magát közösségi oldalán az énekes-műsorvezető, aki magyarázatot is adott a Borsnak.







Próbálta maga borotválni emblematikus szőrzetét, de nem boldogult © Vadnai Szabolcs

– Rendszeresen járok edzeni, de a Playback Párbaj forgatásai, előtte pedig az X-Faktor élő adásai miatt nem sok időm maradt erre az elmúlt két hónapban. Fel is szedtem pár kilót. A kondizás olyan sport, hogy rögtön hízni kezdek, ha abbahagyom. Viszont az az előnye is megvan, hogy amint újrakezdem, a pozitív változás is nagyon gyors és látványos. Hamar vissza tudja szerezni az ember a formáját, csak akarat és kitartás kérdése. De nekem is nagyon nehéz volt újrakezdeni a hosszabb kihagyás után. Hála az égnek, már heti öt edzésnél tartok, és január-februárban lesz időm a folytatásra, ami megnyugtat. Lacit ezzel együtt is bántja a lelkiismeret a tunya hetek miatt.







A szelfiből is látszik, hogy büszke a testére

– Rossz érzés arra gondolni, korábban mennyit szenvedtem azért, hogy lemenjen rólam tizenöt kiló. Most megint kínzom magam, és a mozgás mellett a kemény diétához is visszatértem: csak halat és zöldségeket eszem. Amíg le nem megy, csak ez lesz, nincs tészta, kenyér, meg semmi veszélyes – fogadkozik. Gáspár Laci nemcsak a kilókra figyel oda, nemcsak a kidolgozott testére büszke, hanem makulátlan frizurájára, hibátlanra borotvált szakállára is. Ezt a fél ország csodálta az X-Faktor alatt.







A szakállára is hiú

– Valójában régóta akartam ilyen szakállat, próbáltam is úgy borotválni, de magamnak ez szinte lehetetlen. Nagyon komoly penge és technika kell hozzá, úgyhogy egy nagyon ügyes borbélyhoz járok. A régi fajta, hagyományos pengével csinálja, ezért ilyen tökéletes. Hozzá viszont sűrűn kell járnom, főleg azokban az időszakokban, amikor sok szereplésem van. Olyankor kétnaponta megyek, egyébként hetente egy alkalom bőven elég. Ilyenkor a hajamat is megigazítja, másfél óra az egész. Nagyon szeretem. Egyébként a fiamon is azt látom, hogy érdekli a külső. Most hatéves, imád öltözködni, naponta többször ruhát cserél, és karácsonyra is olyan bőr­dzsekit kért, mint amilyen nekem van. A hajára is odafigyel, sőt már egy ideje a borbélyhoz is elkísér.