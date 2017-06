Másfél éve vizsgálja az adóhivatal Hajdú Péter cégét

További érdekes részletek derültek ki a Frizbi Entertainment Kft. ellen folyó nyomozásról: a TV2-ben már korábban is tudhattak a folyó ügyről, amiről a hatóság egyébként nem ad tájékoztatást.

Hiába volt egymilliárd feletti, illetve közel kétmilliárdos nettó árbevétele Hajdú Péter műsorgyártó cégének 2014–15-ben, a showman a vállalkozásával – mérlege adatai szerint – valójában alig kereshetett pénzt – tudta meg a Bors. A Frizbi Entertainment Kft. adózott eredménye ugyanis még a tizennyolcmillió forintot sem érte el egy-egy esztendő során. A hivatalos mérleg­adatokat azután néztük meg, hogy pénteken elsőként megírtuk, Hajdú cége után a TV2-nél kutakodott a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).







Milliárdos árbevétel mellett 2014-ben és 2015-ben is 18-18 milliós nyereség maradt © Zsolnai Péter

A nyilvános mérlegszámok­­ból az látszik, hogy míg 2014-ben 1 milliárd 6 millió forintos nettó árbevétel után 17 millió 932 ezer forint maradt adózás után, addig 2015-ben 1,8 milliárdos nettó bevételből sem sokkal több, mindössze 17 millió 957 millió forint. A két évben a költségek 800-900 millió forintot tesznek ki. Ez azt jelenti, hogy Hajdú cége nagyon kis, a mérlegadatok szerint csupán egyszázalékos haszonnal dolgozott, nagyon nagy költségek mellett.

A NAV munkatársai a na­pokban a TV2 Róna utcai székházába látogattak el bejelentés nélkül, hogy átnézzék a szerződéseket. Ez az akció egyébként csak a jéghegy csúcsa lehet, információink szerint a vizsgálat ugyanis már máfél éve tart, ám csak most érkezett el abba a szakaszba, hogy az adószakértők azokat a cégeket is felkeresik információgyűjtés miatt, amelyekkel a Frizbi Entertainment a vizsgált két évben üzleti kapcsolatban volt. Mint megírtuk, Hajdú éppen ezekben az években gyártotta a legtöbb műsort a TV2-nek: az Aktív, a Frizbi, az Összezárva Friderikusszal és a csatorna szépségverseny-produkciói is az ő vállalkozása által készültek el. A cé­get Hajdú egyébként tavaly év végén adta el méghozzá úgy, hogy egy év alatt a cég adósságait a nyolcadára csökkentette, a vállalkozás saját tőkéjét a 2015-ös 75 millióról közel félmilliárdosra gyarapította.







© Zsolnai Péter

A felső tízezer életét éli Hajdú Péter ugyan különösebben nem kérkedett soha vagyoni helyzetével, de nem is csinált titkot belőle, hogy a felső tízezer életét éli. Egy Pest környéki településen, hatalmas házban él, ami több százmillió forintot ér, s ugyanitt van irodája és étterme is. A Balatonon nyaralót és egy különleges elektromos jachtot tart fenn. Gyakran utazik: télen síel, nyáron pedig valamilyen egzotikus tengerparti országot keres fel.

A NAV egyébként semmilyen tájékoztatást nem ad az ügyben. Ez olyankor lehetséges, ha nemcsak a sajtót, hanem magát az érintettet sem kívánják tájékoztatni az ügy menetéről, és sokszor magáról a vizsgálat tényéről sem. Ez így lehet most is, úgy tudjuk ugyanis, hogy Hajdúnak tegnap, cikkünk megjelenéséig fogalma sem volt arról, hogy a hatóság megjelenik a TV2-nél. Egyébként a fent írt másfél év alatt Hajdú céghálóját, szerződéseit, anyagi gyarapodását deríthették fel.

Kerestük pénteken is Hajdú Pétert, de ahogyan korábban, úgy most is elérhetetlennek bizonyult.

Hajdú: minden rendben lesz

Noha lapunk nem tudta elérni, de a Blikknek elmondta, mit szól a NAV-razziához.

Azt mondta: nincs rejtegetni­valója, ez teljesen normális, az adóhatóságnak az a dolga, hogy megvizsgálja a cégek működését. Hozzátette: szerinte mindent rendben találnak majd.

Beszélt arról is, hogy a vizsgált céget fél évvel ezelőtt eladta.

– Eleinte megtartottam a cég felét, mert be akartam szállni a külföldi műsorok gyártásába, de ősztől rengeteg munkám lett az ATV-nél, így inkább túladtam a részemen – magyarázta Hajdú.

– Mindig minden cégem rendben van, bármilyen papírt kérhetnek, én bemutatom, á-tól cettig átvizsgálhatnak.