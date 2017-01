Mariah Careyt cikizi az egykori Spice Girl

Még mindig a Whitout You sláger előadójának újévi leégésén csámcsog a média és a szaktársak is. Mindenki értetlenül áll azelőtt, hogyan ronthatta el még a playbacket is az ötszörös Grammy-díjas énekesnő. Az egykori Spice Girl, Mel B is kifejtette a véleményét.

– Attól tartok, Mariah végleg elvesztette hangja különleges színezetét – mondta Mel B egy reggeli műsorban. – Egy előadó nem engedheti meg magának a leállást: rögtönözzön, mert a show-nak folytatódnia kell! – szögezte le Mel.