Mariah Carey százezrek előtt égett be a Times Square-en

New Yorkban hagyományosan sok tízezren ünneplik az újévet a Time Square-en, idén pedig a leghíresebb fellépője a városnak Mariah Carey volt - írja a New York Times. Az első számnál teljesen elcsúszott a hangja a zenétől, majd az azt követő slágere alatt - We Belong Together - kiderült, az egész playback, ugyanis szinte nem is énekelt, látható, hogy nem volt köze élőben az egész produkcióhoz.

Az első szám után még magyarázkodott, mondta, hogy nem hallja a vokált, a második számnál azonban abba is hagyta a tátogást és kijelentette, ennél nem lesz jobb, majd levonult a színpadról. Később a Twitteren annyit közölt, mindenkinek boldog új évet kíván és tudja, a koncertje után lesz miről írni 2017-ben is az újságoknak.