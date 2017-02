Már négyezren jelentették fel Norbi ellenségeit

Talán Schobert Norbi előtt sem titok, legalább annyian utálják, mint ahányan szeretik. Az őt nem szeretőket viszont Norbi nagyon-nagyon nem szereti, éppen ezért nem túl elegánsan ugyan, de pár napja azt kérte rajongóitól, ha találkoznak az őt kifigurázó Facebook-csoporttal, jelentsék azt. Norbi leginkább azt kifogásolta, a csoportban már nem csak őt, hanem feleségét és gyerekeit megalázó posztok is megjelentek. Ez persze szintén nem elegáns.

Aki feljelentett és erről képet is küldött, 20 ezer forintos Norbi Update vásárlási utalványt kaphatott. Norbi összesen egymillió forint értékben akart szétosztani utalványokat, és még jó, hogy előre kikötötte, mekkora lesz az összeg, különben most valószínűleg saját rajongói vinnék csődbe. A felhívásra ugyanis Norbi legújabb kiírása szerint közel 4000-en jelentkeztek. Ha mindenkit kifizetne, 80 millió forintja is bánhatta volna a buzgó feljelentők munkásságát (máer ha mindenki csatolt hozzá képet is).

Ennek örömére egyébként a fitneszguru-élelmiszerbiztonsági szakértő bónusz nyelvtanórát is tartott: szerinte nem spicli az, aki felnyomja azokat, akik nem szimpatizálnak vele.