Majdnem meghalt az X-faktor sztárja Vietnamban

A 2012-es X-faktor versenyzője volt Stone, azaz Kovács László, akit sokan kedveltek lazaságáért, vicceiért, de nemrégiben komoly balesete volt, ami akár az életébe is kerülhetett volna, mint később kiderült.

Fiával ment el nyaralni Vietnamba, és a repülőn nem ügyelt arra, hogy hajlamos a trombózisra (korábban már négyszer előfordult, egyszer pont az X-faktor alatt), ami ki is alakult nála az utazás alatt. Pár napig erős fájdalomcsillapítókat szedett, de nem javult a helyzet, ezért felkeresett egy helyi kórházat.







© Fejér Bálint

„Minden­nap a lábfejemből vettek vért, és bár nekem teljesen jók a vénáim, hozzáértés nélkül szurkáltak, tönkretéve az ereimet. Szörnyen igénytelen hely volt, még patkányok is voltak a kórházban, de mivel morfiumot kaptam, úgy éreztem, lebegek, így nem borultam ki ” – mesélte a Blikknek.

Végül aztán haza tudott repülni egy német orvos kíséretében, fia viszont kint maradt a délkelet-ázsiai országban: „A fiam azt mondta, nem akarja látni azt, hogy ebbe belehalok, és ott maradt inkább nyaralni. Azóta nem beszélünk” – mondta Stone a lapnak.

Noha a hazaúton még pezsgőt is ivott az énekes, itthon kiderült, még komolyabb volt a baj, mint gondolták, aortája 90 százalékban elzáródott már egy vérrög miatt. Jobb kezén a gyűrűs- és a kisujjai is befeketedett már. „Vietnamban egy 3,5 centiméteres vérrögöt távolítottak el a testemből, itthon pedig feloldottak több száz mini vérrögöt, és a gerincemen is beavatkozást hajtottak végre, idegeket vágtak el. Három műtéten estem át, tíz kilót fogytam, mire lezárult ez a rémálom” – mesélte.