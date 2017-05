Magyarország Szépe: X-Faktorban énekelt a királynőjelölt

Zongorázik, táncol, énekel, színészkedik, gyerekkorában reklámfilmekben is szerepelt Ilyés Jenifer, aki a Mega­sztárban és az X-Faktorban is szerencsét próbált, most pedig Sarka Kata szépségversenyében is feltűnt. A 21 éves lányra tehát semmiféleképpen nem mondható, hogy üres fejű szépség lenne – Kata is különösen figyel a testi adottságok mellett a belsőre is a Magyarország Szépe indulóinál –, így minden esélye megvan a koronára. Jenifer egyáltalán nem bánja, hogy visszatért a gyökerekhez, és a színpadot egy időre a kifutók csillogására cserélte.







Jenifer szerencsét próbált az RTL Klub tehetségkutató versenyében, az X-Faktorban is © Fejér Bálint

– Az X-Faktor után jelent meg három dalom és egy videóklipem is, de mindig szerettem több lábon állni, ezért a modellkedéssel sem hagytam fel. Pintér Tibor Edda-musicaljében is főszerepet kaptam. De közben mindig is álmom volt egy ilyen hatalmas versenyen indulni, nagy­közönség előtt, amit június 18-án még a Duna Televízió is közvetít élőben – magyarázta Jenifer.







Az Edda-musical főszereplője volt, most pedig a koronára hajt © Borzi Vivien