Magyarázkodik Mága a hamisított fotója miatt

Barbra Streisanddal közös képet posztolt a minap Mága Zoltán. A hegedűművesz gyorsan lebukott, a fotóról ordított, hogy csak montázs, amit Mága akkor elfelejtett odaírni. Az internet kegyetlen népe persze órák alatt nevetségessé tette a hegedűművészt, pedig vélhetően ő sem gondolta komolyan, hogy ezzel a fotóval elhiteti, hogy jóban van Streisanddal. A kép eredetijét is hamar megtalálták, azon Streisand Celine Dionnal pózol rajta.

Kiderült, hogy a trükkös kép nem is Mága Zoltán műve:

„Ezt a fotót ajándékba készítették számomra a kollégáim, mert régi nagy álmom, hogy egyszer színpadra léphessek a dívával. Ezt a kis kedvességet szerettem volna megosztani Önökkel. Bár voltak, akik félreértették, remélem Önök azért értékelték, hogy már “legény koromban” is a minőségre és a legjobbra törekedtem. Ha én nem is, Barbra Streisand művésznő biztosan örök fiatal marad és a kétszeres Oscar-díjas, háromszoros Golden Globe-díjas és többszörös Grammy-díjas amerikai színésznő, énekesnő az Önök kedvence lesz még hosszú-hosszú évtizedeken át. És ki tudja, egyszer még az álmaink is valóra válhatnak! :)” – írja Facebook oldalán Mága Zoltán.