Magyar lány miatt balhézik Katie Holmes és Jamie Foxx - fotó

Nem mindennapi helyzetben találta magát Veronika, az a csinos pesti lány, aki akarata ellenére került Katie Holmes célkeresztjébe! Az ok: egy adag közös szelfi, aminek a híre a tengerentúlig is eljutott. Veronika a Borsnak mesélt először arról, hogy került közelebbi kapcsolatba Jamie Foxx-szal és hogy lett egy szempillantás alatt Katie Holmes vesszőparipája.

– Kedden este ünepeltem a születésnapomat egy étteremben, és ott volt Jamie Foxx is – magyarázta. – Két pohár pezsgő után vettem a bátorságot, oda mentem hozzá és megkérdeztem, csinálhatunk-e közös képet. Meglepetésemre ő kikapta a kezemből a telefonom, és el kezdett folyamatosan szelfizgetni velem. A fejemen volt egy korona, amit a barátnőimtől kaptam. Lehet azt hitte, királynő vagyok, vagy híres ember?







Jamie és Veronika - ezekből az ártatlan fotókból kerekedett a balhé

– Mindenesetre az Instagramra kitettem négy közös képet és bejelöltem rajta Jamie oldalát is. Arról egyébként azt hittem, rajongók csinálják. Aztán éjszaka elkezdtek többen is keresni, például Rakonczai Imi is, akit ismerek, hogy baj van. Azt mondta, Katie Holmes kiakadt. Azt sem tudtam, hogy ő a párja. Aztán Jamie magyar barátja is írt, hogy Jamie kérte, beszéljek vele. Nem tudom, Holmes miért pont rám féltékeny. Azt se gondoltam, hogy Foxx ekkora papucs. Mindenesetre leszedtem már a képet – mosolygott Vera.

