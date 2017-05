Magyar hangja is gyászolja Roger Moore-t

Világsztárként is közvetlen barát, igazi úriember maradt Sir Roger Moore, akire örök magyar hangja, Láng József is szeretettel emlékezik. A legendát Svájcban temetik el.

Világsztárként is közvetlen barát, igazi úriember maradt Sir Roger Moore, akire örök magyar hangja, Láng József is szeretettel emlékezik. A legendát Svájcban temetik el.

„Azt mondják, a sikerhez tehetség, jó személyiség és szerencse kell. Nekem 99,9 százalékban szerencsém volt, az a megmaradt töredék pedig az, hogy szerencsém volt némi tehetséghez és becsületességhez jutni – összegezte még pár éve memoárjában Sir Roger Moore briliáns pályafutása titkát. A britek kedvenc James Bondjának elfogyott a szerencséje, tegnap a rákkal vívott küzdelemben alulmaradt. 89 éves volt. Halálhírét gyermekei jelentették be hivatalos Twitter-oldalán.







© afp

– Fájó szívvel közöljük a tragikus hírt, hogy édesapánk, Sir Roger Moore ma elhunyt. Megtörve állunk a történtek előtt – írta Debora, Geoffrey és Christian.







Felesége, Kristina, fia, Christian és menye mellette voltak

– Szeretteivel körülvéve, Svájcban halt meg a rákkal való rövid, de intenzív küzdelemben. Bár az utóbbi két évtizedben főként csak hangalámondásokat, illetve kisebb epizódszerepeket vállalt, az UNICEF nagyköveteként járta a világot. Így jutott el hozzánk is, és találkozott örök magyar hangjával, Láng Józseffel, aki 55 éven keresztül kölcsönözte orgánumát Moore-nak. Ennyi idő alatt nem csak megismerte színészi játékát, ahogy fogalmazott, bele is bújt a bőrébe. Halálhíréről lapunk munkatársától értesült.

– Mindahányszor, amikor Magyarországon járt, találkoztunk. Emlékszem, az első alkalommal nagyon izgultam, hogy milyen is lesz. Kíváncsi voltam rá. Egy lépcsőn jött le, elegánsan, vékonyan, szivarral a kezében. Amikor tavaly utoljára találkoztunk, már egészen máshogy nézett ki… – mondta szomorúan Láng József, aki még idén is adta hangját a színésznek egy még be sem mutatott filmhez.







55 évig szinkronizálta Láng © mti

– Emlékszem, amikor egyszer az általa birtokolt Fabergé cég ügyei miatt volt itt, épp a Minden lében két kanál című sorozatot szinkronizáltuk Sztankay Pistával. Dolgoztunk a stúdió­ban, őt pedig felhozták, és beállt mögénk a hangmérnökök közé. Amikor hátranéztem és szóltam Sztankaynak, hogy „Ott a Roger Moore!”, kiröhögött és mondta, hogy folytassuk a munkát, mert neki a színházba kell szaladnia – mesélte Láng.







Igazi gentlemanként még ő dicsérte az én orgánumomat – emlékszik Láng © afp

– Rogernek nagyon szép, férfias hangja volt, kicsit keményebb, mint az enyém, szinte zengett minden szava. Mégis, igazi gentlemanként ő dicsérte az én orgánumomat, mondván, karakteresebb a hangom, mint az övé – magyarázta a színész. Roger Moore-t felesége és két gyermeke gyászolja, és persze rajongók milliói a világ számtalan táján, ahová filmjei eljutottak. A színészt elismerése jeléül II. Erzsébet 1999-ben lovaggá ütötte, bár ebben nagy szerepe volt az ENSZ gyermekvédelmi szervezetével végzett nagy­követi mun­ká­já­nak is. Moore a kitüntetés után el is mondta: örül, hogy nem csak a „bohóc­kodásért” lett őfelsége meg-becsült lo­vagja.









Őfelsége titkosügynöke hozta meg az igazi sikert Több sikerfilmben játszott, neve mégis James Bondéval forrt össze. Sean Connery és George Lazenby után ő volt a harmadik színész, aki a kémet alakította, hétszer bújt a 007-es bőrébe. Először 1973-ban, az Élni és élni hagyniban, utoljára pedig 1985-ben, a Halálvágta címűben. Híres szerepe még Az Angyal sorozatban alakított Simon Templarként volt, a Minden lében két kanál sorozatban pedig Tony Curtis oldalán brillírozott. Legutolsó szereplésének hazai vonatkozása van: a magyar–brit koprodukcióként, Edelényi János rendezésében készült Jutalom Játék vígjátékban tűnt fel.