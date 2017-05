Madár Jimmy dalával követi meg Judyt

Zámbó Jimmy híres dalával, az Egy jó asszony mindent megbocsáttal versenyez vasárnap A Nagy Duettben Erdei Zsolt és partnere, Judy. Az énekesnő arról vallott lapunknak, mi az, amit meg kell bocsátania Madárnak.

– Ha kicsit sok volt az alkohol, ha állandóan odavan, ha nincs a családdal – sorolta egy szuszra Judy. – A dalban és a színpadon. A valóságban Madár nem azért nincs eleget a családjával, mert kocsmázik, hanem mert sokat dolgozik. Mondhatni, ezt a dalt minden nőnek elénekelhetné a párja. Jimmynek is biztosan volt indítéka, hogy megírja ezeket a sorokat.

– Kocsmázni nem járok, kimaradozni nem szoktam, csak dolgozni – veszi át a szót Madár, a Magyar Ökölvívó Szövetség elnöke. – A Duett is kemény munka, de ha fáradt vagyok, már a gyerekek fürdetését is annak érzem. Azt is meg kell nekem bocsátani, hogy nem tudok nemet mondani. Millió szívességet teszek, ezt az időt is a családomtól veszem el.







Az énekesnő már megtanulta kezelni duettpárja hangulatváltozásait

Judy állítja, hogy Madár szorgalmas, türelmes, de azt sem tagadja, hogy néha elég hirtelenharagú.

– Az egyik percben szeret, imád, aztán kicsit felkapja a vizet. Utána persze mindig bocsánatot kér. Például nem bírja, ha megcsúszunk a próbával, mert akkor elkésik az összes többi programjáról. Olyankor egyik pillanatról a másikra megváltozik a hangneme, és ok nélkül ingerülten reagál, de ez nem a személyemnek szól. Szerintem ez a sportmúltjából fakad. Más biztos megsértődne, de én fiús, vagány csaj vagyok, ilyennek szeretem. Mindig kérdi: ugye nem haragudtál meg? Nem. Kiismertük egymást, jól működünk együtt.

– Ilyen a természetem, ez tény – ismeri el Madár. – Egyszer tényleg Judyn töltöttem ki a mérgemet, amit a világ iránt éreztem, de attól még imádom.

Annak mindketten örülnek, hogy most vasárnap este két magyar dalt énekelnek. Hogy mi a másik? Az legyen meglepetés.