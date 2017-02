Mádai Vivien szívesen meztelenkedik

Eddig szolid, szerető kismamának tűnt Mádai Vivien, ám a Hot! Magazin most olyasmit osztott meg róla, amit csak kevesen gondoltak.

A FEM3 műsorvezetője ugyanis elárulta, házasságában egy gyerek után is fontos neki, hogy tessen férjének, és bár otthon legjobban smink nélkül és mackónaciban szeret lenni, olyan is van, hogy még ennyit sem visel.









– Szívesen vagyok otthon meztelenül, már olyan is előfordult, hogy a kisfiam is meglátott a fürdőszobában, de ezt nem tartjuk problémának. Úgy érzem, hogy így élem meg a teljes szabadságot a biztonságot nyújtó négy fal között, ráadásul kényelmesnek is tartom a ruhátlanságot – mondta Vivien, akinek igen igen szerencsés lehet a férje.