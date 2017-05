Mádai Vivien: Szerelemből szerelembe estem

Bevallottan szerelmes típus Mádai Vivien, aki a saját szerelmi életén túl a barátai boldogságát is a szívén viseli, azt mondja, ő a magyar Cupidó. Imádja összeboronálni az ismerőseit, és nem egy olyan kapcsolat születésénél bábáskodott, ami a mai napig működik. Ám most beszéljünk Vivien titkairól.

– Nagyon szerelmes típus vagyok, és eddig általában szerelemből szerelembe estem. Először rögtön az óvodában, de fájó pillanat volt, amikor rájöttem, a fiúnak az óvodástársam tetszik. Így az első szerelem nekem azonnal az első csalódás is volt – meséli ma már nevetve A Nagy Duett című műsor sztárja. Ám ahogy mondják, fiatalság, bolondság és miután a tévés elkezdte az iskolát, már új választottja volt.







Vivi már óvodáskorában belezúgott a pajtásába

– Elsőtől ötödikes koromig együtt jártam egy kisfiúval a magunk gyerekes módján. Viccesen meg is szoktam jegyezni, ez volt eddig a leghosszabb kapcsolatom, hisz még a férjemmel, Zolival is csak négyévesek vagyunk. Szerelmes leveleket írogattunk egymásnak, kaptam nőnapra virágot... Tizenhat éves voltam, amikor úgy igazán először szerelmes lettem. Vele értek az első komolyabb élmények is – réved a múltba Vivi, aki annyira komolyan vette a tinilamúrt, hogy a szüleinek is bemutatta választottját. – Apukám nagyon jó fej, laza férfi, inkább barát, mint apa, és azt is megengedte, hogy egymásnál aludjunk a barátommal.







Apai engedéllyel együtt alhatott tini szerelmével Mádai Vivien © Fejér Bálint

Két és fél év elteltével azonban a kamaszok érzelmei kihűltek és mindketten továbbléptek. A huszonnyolc éves Vivien át-esett még pár csalódáson, de végül néhány évvel ezelőtt rátalált álmai férfijára, a fogorvosként dolgozó Zoltánra, és ma már egy tündéri kisfiú, Zénó szülei.

– Nekem Zoli az igazi! Ő egy csodalény. Nehéz velem együtt élni, de neki ez is megy! Csak remélni tudom, hogy kitart mellettem, és ő lesz az utolsó szerelmem is!