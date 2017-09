Luke Skywalker megkapja a címlapot, amivel magyarul büszkélkedett

Mint arról csütörtökön beszámoltunk, meghódította a filmes világot a magyar Mozimánia legutóbbi címlapja, amin a Csillagok háborúja idén mozikba kerülő részének (Az utolsó Jedik) főszereplője, Mark Hamill látható. A borítókép magához a 66 éves színészhez is eljutott.

„Végül! Magyarországon fedőfiú vagyok!” – ezzel a döcögő magyarsággal osztotta meg a címlapot a Twitter-oldalán kétmillió követőjével. Nyilván azt akarta írni: „Végre! Magyarországon címlapfiú vagyok!” Hamill egyébként rengeteg magazin borítóján szerepelt már, így jogos a kérdés, miért örül ennyire a magyar címlapnak.







Hamill döcögő magyarsággal ugyan, de megosztotta a hazai magazin címlapját

– A világon elsőként mi kaptuk meg ezt a fotót a hazai forgalmazótól, a Fórum Hungarytől. Egy hete készítettük el a borítót, a magazint e hét szerdától lehet megvásárolni. Előtte megosztottuk a Twitter-oldalunkon a kész címlapot, amit több filmes portál is átvett. Így kötött ki Mark Hamillnél is. Onnan pedig tényleg nem volt megállás, a legnagyobbak is beszámoltak róla, például az amerikai Hollywood Reporter vagy a brit Empire – büszkélkedett a Bors­nak Szőllőskei Gábor, a Mozimánia felelős szerkesztője.

Elárulta: szeretnének eljuttatni egy példányt Mark Hamillnek, és külföldről is jó néhányan keresték már a kiadót. Több Star Wars-rajongó és -gyűjtő ugyanis szeretne beszerezni egyet a magazinból, még akkor is, ha egy árva szót sem ért belőle.

Hezitált a visszatérésen Mark Hamill az 1977 és 1983 között leforgatott Csillagok háborúja-trilógiában alakította Luke Skywalkert. Az ébredő erő (2015) című részben is feltűnt, de Az utolsó Jedikben (2017) főszerepet játszik. Erről egy interjújában úgy nyilatkozott, hogy eleinte nem tudta, elvállalja-e a felkérést, ugyanis úgy érezte, Skywalker szerepét a harmadik részben elvarrták a készítők.

