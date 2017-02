Lótifutinak szerződött a német tévéhez: lenullázza magát Istenes Bence

A műsorvezető hamarosan hetekre elutazik a Survivor forgatásaira, amikor még hétvégén sem láthatja a családját. Adélt és a kis Nátánt nem viheti magával.

A műsorvezető hamarosan hetekre elutazik a Survivor forgatásaira, amikor még hétvégén sem láthatja a családját. Adélt és a kis Nátánt nem viheti magával.

Mára az egyik legsikeresebb hazai műsorvezető lett Istenes Bence, aki sorra kapja a jobbnál jobb műsorokat, amik az ő vezetésének is köszönhetően futottak sikerre. Ő mégis azt választotta, hogy ebben a szép ívben jelentősen visszalépve Németországban vállal tévés munkát. Szinte az alapoktól kezdi ott újra felépíteni magát, persze annak reményében, hogy egyszer Németországban is műsort vezethet.

Álma nem csak amiatt nehézkes, mert újra végig kell járnia a ranglétrát, hanem azért is, mert a kinti munka miatt sokszor hetekre is itthon kell hagynia párját, Csobot Adélt és kilenc hónapos kisfiukat, Nátánt. Ők egyébként a hírek szerint nyáron költöznek ki végleg. Az énekesnő és a kicsi persze meg tudják látogatni most is, és Istenes is hazajár rendszeresen, ám közben elvállalta az RTL Klub hamarosan rajtoló túlélőshow-ja, a Survivor műsorvezetését is. Azt egyelőre nem lehet tudni, hogy hol zajlanak majd a forgatások, az azonban biztos, onnan Bence nem fog tudni hazalátogatni mintegy másfél hónapig.







– Nem bánom, hogy visszaléptem a karrieremben, mert ahhoz, hogy elérjünk bizonyos célokat, áldozatokat kell hozni. Németország egy tízszer nagyobb piac, és még senkinek nem sikerült Magyarországról olyan karriert elérnie, amit én tervezek. Nem hiúságból teszem, inkább szakmai maximalizmusból. Érdekel az is, hogy sokkal többféle és személyre szabottabb műsor vezetésére van lehetőség, és természetesen az anyagi feltételek is mások a német piacon. Igazából csinálhatnám azt is, hogy itthon várom, hogy megtaláljon egy műsorvezetői feladat odakintről, de ezt nem akartam. Szeretném megismerni az ottani tévézési szokásokat, a piacot, a műsorkészítési folyamatokat, és a tizenkét éve nem gyakorolt németemen is dolgozni kell – magyarázta Bence, aki azt is elárulta, a fejlesztési osztályon dolgozik Németország legnagyobb televíziós műsorgyártójánál, az UFA-nál.







– Mivel Magyarországra is gyárt az UFA, az ő formátumaikat is vezettem itthon, ők figyeltek fel rám igazából – folytatta Bence, aki egy kis lakást bérel kint. Bár az ideiglenes lak kicsi, Adél és Nátán rendszeresen meglátogatja. A Survivor forgatásai alatt azonban erre nem lesz lehetőség.







– Van ennek a szakmának nagyon sok negatív oldala, az egyik ez. Dolgozunk ünnepnapokon, hétvégéken, és bizony vannak olyan formátumok, amikhez el is kellhet utazni. Mielőtt elvállaltam, természetesen megbeszéltük Adéllal, de ő is és én is éreztük, hogy ez kiemelkedő feladat, és a karrierem szempontjából is előnyös. Nyilván rettenetesen fognak hiányozni, de majd sokat telefonálunk, bár elég jelentős lesz az időeltolódás. Volt róla szó, hogy Adélék egy pár napot velem töltsenek kint, de ezt hamar elvetettük. Nem csak a játékosoknak járnak majd nomád körülmények, mi sem ötcsillagos szállodában alszunk. Egy stábnak vagy nekem, mint férfinak elmegy egy ilyen szállás, de nem egy kisbabának való az. Nem igazán lehet majd ott naphosszat a medence partján játszani – fogalmazott Bence.