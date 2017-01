Lopás miatt zárták ki a Dalból a Jetlaget

Kérdéses körülmények között zárták ki a napokban A Dal harminc versenyzője közül a Jetlag nevű formációt. A kétfős együttest a döntést megelőzően a nyugat.hu oldalán még plágiummal vádolták, A Dal hivatalos oldalán azonban már azt olvasni, hogy a kizárás oka az volt, hogy a Jetlag nem tudta vállalni a versennyel kapcsolatos szigorú időbeli és megjelenési kötelezettségeket. A döntésről a duett menedzserét faggattuk, aki szerint nincs itt semmiféle ügy, ők maguk hagyták ott A Dalt.







– A plágiumügy valamikor decemberben robbant ki, de hivatalos vád nem volt, engem nem találtak meg, tehát nincs is ügy. A zenekar januári, eddigi első koncertjére készül, ezzel összeegyeztethetetlennek bizonyult a verseny, ezért nem folytatjuk – magyarázta a mene­dzser, Kathy Zsolt. A Bors azonban kiderítette, hogy bizony van, a hivatalos közlemény és a menedzser is ködösít. A zsűri nagy tekintélyű ítésze, Frenreisz Károly ugyanis levelet kapott A Dal szervezőitől.







Frenreisz elmondta, hogy értesítést kapott a Jetlag kizárásáról – az indok plágium © BORS

– Nem vagyok Pesten, ezért csak abból a levélből tudok tájékozódni, amit a műsor szerkesztőitől kaptam. Annyit írtak, hogy szakemberek egybehangzó véleménye szerint felmerült két szinten is a plágium lehetősége. Ezt komolyan kell venni – teszi hozzá Karesz –, hiszen a kiírásban is szerepel, hogy ha egy dal dallamában hasonlít egy másikra, akkor azt ki kell zárni. A Jetlag helyett a szakmai zsűri listáján szereplő következő előadó, a Chase Dust in the Wind című dalával indulhat a versenyen.