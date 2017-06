Lola feketével öregíti magát

Míg a nők többsége általában arra törekszik, hogy minél fiatalabbnak látsszon, addig Lola mindent megtesz, hogy öltözködésével vénítse magát.

Többségünk örülne az érzésnek, ami Lolát kimondottan nyomasztja: ko­rához képest túl fiatalnak néz ki. Ki gondolná, hogy ha nem fellépésről, vagy tévés szereplésről van szó, ak­kor az énekesnő szándékosan öregíti magát.







A fekete öregít, ezért Lola sokszor visel fekete ruhát

– Amikor felöltözöm és belenézek a tükörbe, számomra mindig az a legfontosabb – attól függően, hova me­gyek és miért –, hogy én mit szeretnék látni. Nagy bánatom, hogy elképesztően fiatal, kislányos a megjelenésem. Hiába va­gyok már 29 éves, ha valami cu­ki ruhát veszek fel, akkor kinézek vagy 15 éves tinilánynak. Emiatt szeretem kicsit öregíteni magam az öltözködéssel. Na­­gyon sok fekete ruhát, vagy olyan szabású inget hordok, amivel idősebbnek látszom – árulta el a tinisztárból dívává avanzsált énekesnő, aki a nyári fesztiválozások és koncertezések kö­zepette lázasan ké­szül szeptemberi me­nyegzőjére.







Színpadon fiatalos, kerüli a feketét © Móricz István

– Már most kivagyok idegileg, pedig ahhoz ké­pest, hogy már csak néhány hó­nap van hátra az esküvőnkig, egész jól állunk. A menyasszonyi ruhám is megvan. A párom számára nagyon fontos volt, hogy milyen ruhában állok az oltár elé, ezért azt neki mindenképp látnia kellett. Gyakorlatilag együtt választottuk ki. Már csak a helyszín körül vannak kérdőjelek. Egy bensőséges, szűkkörű lagzi lesz – mesélte az énekesnő, csak azt nem árulta el, hogy menyasszonyi ruhája is nagymamás lesz-e.