Liptai: Sokat sírtam, ami biztos nem tett jót

Csecsemői táplálásáról mesélt Liptai Claudia az eheti Betben. Egyik gyermekével se volt szerencséje abból a szempontból, hogy egyiknél sem volt elég anyateje. Emiatt pedig saját magát okolta:

„Ezt a kálváriát már egyszer volt szerencsém végigjárni Panka születése után. Nagyon akartam, mindent megtettem. Megittam mindent, megettem az összes tejfaksztó gyógynövényt. Hosszú órákon át fejtem éjszakákon át. Sokat sírtam, ami biztos nem tett jót, és szinte belebetegedtem, hogy én nem tudom magamból táplálni a gyerekem. ”







© Czerkl Gábor

Nemcsak Pankával, kisfiánál, Marcinál is így járt, de most már nem okolta magát mindezért. Amikor először készített Marcinak tápszert, bevillant Liptainál a 10 évvel kortábbi történések, most se volt jó persze, „de már tudtam, hogy magamat okolni jó nagy hülyeség”.

„Igenis kérem, van olyan, hogy valakinek nincs elég teje, de attól még nagyon jó anyuka” – összegzett a kismama színésznő.