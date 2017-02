Liptai Claudia: Semmiképpen nem voltam mintaanyának nevezhető

Gyereknevelésről és anyaságról vallott.

Gyereknevelésről és anyaságról vallott.

Hetek óta vezet kismama-blogot a Best Magazinban Liptai Claudia, aki második kisfiával gyerekével otthon szülési szabadságát. Ezen a héten Clau a játékokkal kapcsolatos élményeit írta le.







Mára lazultak a szabályok

A műsorvezető arról számolt be, hogy míg Panka esetében szinte mániákusan ügyelt arra, hogy mindig valamilyen készségfejlesztő játék legyen a keze ügyében, addig mára lazultak a szabályok. Sőt, Clau azt is elárulta, hogy társasjátékban általában kikap a lányától, ilyenkor pedig rendesen ki is borul.

– Ebben a témában semmiképp nem voltam mintaanyának nevezhető – írta Clau, aki elárulta, Marci esetében már, ha nincs kedve egy mesét kétszázadszorra is felolvasni, akkor a kicsi kap egy jóéjt puszit és így válnak el szeretetben.