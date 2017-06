Lionel Richie lányának a főztjét kihagynánk – megmutatjuk, miért

Igazán nehéz feladat követni az egyre extrémebb hajtrendeket. Egy celebnek ráadásul nem csak követni, de diktálnia is kell a divatot, ez pedig talán még keményebb dió.

Az Endless Love és Hello slágerek aranytorkú énekese igazán büszke lehet lányára, a 18 éves Sofiára. A lány gyönyörű, és már most sikeres modellnek bizonyul, ám egy hiányossága azért neki is van: a konyha nem az ő világa.

A post shared by Sofia Richie (@sofiarichie) on Jun 12, 2017 at 1:33pm PDT

Legalábbis ezzel magyarázható, hogy mikor fodrász barátját, Chase Kuserót áthívta magához, és kinéztek a konyhába valami harapni valóért, végül éhen maradtak. Az eszközöket látva ugyanis valami egészen máshoz jött meg a kedvük: Chase egy konyhai ollóval esett Sofia fürtjeinek, váll fölé érőre vágva azt.

💇🏽@chasehair @cgonzalezbeauty A post shared by Sofia Richie (@sofiarichie) on Jun 5, 2017 at 8:13am PDT

– Imádom a dús, vastag, nyesett hatást, amit így értünk el – lelkendezett Chase a Us Weeklynek.

Abba bele sem akarunk gondolni, mivel göndörítette be a lány haját, de kissé elment az étvágyunk.