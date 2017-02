Levelet küldött a világsztár: rajong Radics Gigiért

Radics Gigi See It Through című dala nagy hatást gya­korolt az amerikai producer és zeneszerző Quincy Jonesra, akinél már korábban vendégeskedett Gigi. A kiszivárgott levélben a híresség azt írja az énekesnőnek: köszöni, hogy mosolyra fakasztotta a lelkét, és hogy végig libabőrösen hallgatta a dalt, aminek minden részlete egyszerűen varázslatos.

Azonnal felkerestük Gigit, aki végtelen örömmel a hangjában beszélt a Borsnak a levélről.







„Köszönöm, Gigi, hogy mosolyra fakasztottad a lelkem” © Móricz István, AFP

– Óriási boldogság számomra, hogy A Dal döntőjében lehetek a fent említett, saját szerzeményemmel – fejtette ki érzelmeit az énekesnő. – Az pedig, hogy Quincy Jones maga ír nekem levelet és biztat, külön megtiszteltetés, fel sem fogom. A közönség szeretetét is érzem, hihetetlen látni, hogy mennyien szavaz­nak nekem bizalmat adásról adásra, és bár csak 20 éves vagyok, hiszem, hogy ez a legcsodálatosabb érzés, amit egy művész kívánhat. Nem tudom másképp megköszönni ezt, mint hogy szombaton a maximumnál is többet teszek bele a produkciómba – osztotta meg velünk gondolatait.







Radics Gigi levelet kapott Quincy Jones világhírű producertől. Évek óta ismerik egymást

Radics Gigi idén harmadik alkalommal áll A Dal színpadán, hogy képviselhesse hazánkat az Eurovíziós Dalfesztiválon. Azt szeretné közvetíteni a világnak, hogy a magyarok szenvedélyes és csupa szív emberek, s hogy a szeretet mindennél többet ér.