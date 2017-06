Lemondtak róla, mégis javul Lerch István állapota

A zenész januárban kapott súlyos agyvérzést, azóta alig szivárog ki információ az állapotáról. Lerch felesége, Enikő – érthetően – igyekszik megtartani minden hírt a szűk család számára. Teszi ezt annak ellenére is, hogy a rajongók bizony nagyon szeretnék, ha néha értesülhetnének róla, hogy éppen hogy van a kedvencük.

A 63 éves Lerch István január első napjaiban egy családi ebéd közben lett rosszul, mint később kiderült, súlyos agyvérzést kapott. A V’Moto-Rock együttes Erkel Ferenc-díjas zenésze heteken át volt kritikus állapotban, és sajnos még a mai napig sem sikerült az orvosoknak olyan állapotba hozniuk, hogy a saját lábán elhagyja az egészségügyi intézményt. Hogy pontosan mi volt a baj, s hogy milyen állapotban van most az Angyallány szerzője, jobbára mindenki csak találgatta.







Enikő azonban megtörte a csendet, és a korábbiakhoz képest nagyon részletesen beszélt István jelenlegi állapotáról:

Egyszer már sikerült neki

Lerch István egyszer már járt a halál torkában, a kilencvenes években súlyos baleset érte, kizuhant egy ablakon. A zenész több csontja is eltört, heteken át nem volt biztos, hogy a szervezetének sikerül legyőznie azt a sokkot. István azonban erősnek bizonyult, és meglepően hamar összeszedte magát. Most is sokan drukkolnak, hogy ugyanúgy gyôzzön a harcban.