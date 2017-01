Lemondott a bulizásról Gwen Stefani

Az énekesnő óriási változáson ment át, amióta édesanya lett. A korábban folyton bulizó, tomboló szőkeség három gyermeke, Kingston, Zuma Nesta Rock és Apollo Bowie Flynn kedvéért még a szilveszteri partiról is lemondott, ahová barátai hívták. Helyette otthon, gyermekei társaságában töltötte az estét.







© NorthFoto

– Bármit megtenne a gyerekeiért, és ez meglátszik azon is, ahogy a szabadidejét tölti. Szinte sehová nem megy a gyerekek nélkül, most már az övék lett a főszerep Gwen életében – árulta el az énekesnő egyik barátja, akivel egy igazán puccos partin vehetett volna részt szilveszterkor.

Közös barátaik azonban azt is hozzátették, hogy a pozitív változáshoz párja, Blake Shelton is nagyban hozzájárult, az énekes imádja Gwent és a gyerekeit is, és minden alkalmat megragad, hogy velük legyen.