Lánykérés után Amerikába vitte Kiss Ramónát szerelme

Alig néhány napja csupán, hogy Kiss Ramónát eljegyezte szerelme, a kézilabdás Lékai Máté. A színésznő talán most a legboldogabb nő a világon, és ez így természetes. A szerelmesek már bőven a lánykérés előtt megterveztek egy utat, Amerikába utaztak közösen. A sportoló előre jól kitervelten még az út előtt akarta megkérni Ramóna kezét.

💑 Lekai Mate (@lekaimate) által megosztott bejegyzés, 2017. Jún 29., 07:01 PDT

Azért ünnepelni így is van mit a tengerentúlon, boldogságukba pedig most mi is bepillanthatunk. Ramóna és Máté egy San Franciscó-i tengerparti étteremben pezsgőztek.