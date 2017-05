Lánya ékszereit is lefoglalta a NAV Győzike miatt

Bombaként robbant a hír április közepén, miszerint ötvenmillió forintos költségvetési csalással vádolja a NAV Gáspár Győzőt. Természetesen a hivatal emberei komoly házkutatást tartottak Győziéknél; luxusautókat, pénzt, aranyat foglaltak le a razzia során - a tévés szerint azonban jogtalanul, ami miatt fellebbezett is.

A showman elmondása alapján ugyanis rengeteg lefoglalt ékszer lánya, Evelin tulajdona, aki nagymamájától örökölte azokat - írja a Blikk.







Evelin sok milliós ékszereit is lefoglalta a NAV a Győzi utáni nyomozás során © Fejér Bálint

"Édesanyám még életében kérte meg Bea testvérét, Csillát, hogy őrizze meg az ékszereket. A mi házunkba mindig nagy tömeg volt a forgatások miatt, anyám pedig nem akarta, hogy valaki ellopja az ékszereket. Nem azért, mert hú de mennyit ér, hanem mert Evelinnek szánta. Írt is róla egy papírt, még 2012-ben, hogy minden ékszert az unokájára hagy, és kikötötte, hogy Evelinke ezeket viselje az esküvőjén. Ott van köztük nagyanyám gyűrűje is. Az is a lányom tulajdona, a NAV pedig elvette tőle" - nyilatkozta a lapnak Győzike. Több milliós értékről van egyébként szó.

A lap nem mellesleg megjegyzi: valójában Győzikéék háza sem az övék, az is Evelin tulajdona, rokonai csupán szívességi lakáshasználattal élhetnek ott.