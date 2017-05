Lang Györgyi a keményebb büntetés mellett áll ki

Polgári kezdeményezés indult az állatvédelmi törvény szigorításáért. A civilek szerint az állatkínzásért még mindig nagyon enyhe büntetéseket osztanak ki a bíróságok. Két év letöltendő börtönt is adhatnának, de jellemzően pénzbírságot vagy felfüggesztettet kapnak a gonosztevők. (Tavaly 791 feljelentésből két esetben lett börtönbüntetés.) A két hete útjára indult kezdeményezéshez már most rengetegen csatlakoztak, aláírta többek között Medveczky Ilona, Rácz Kati, Süveg Márk, Akkezdet Phiai zenekar énekese, Zoltán Erika, Dj Dominique és még sokan mások. 600 ezer aláírásnak kell összegyűlnie, köztük lesz Lang Györgyié is.

– Természetes, hogy csatlakozom a kezdeményezéshez – mondja a Pa-Dö-Dő énekesnője. – Elfogadhatatlanul elnéző a társadalmunk és a törvényhozás az állatkínzókkal.