Lajsz András sokkoló dolgot jelentett be egészsége kapcsán

A Blikk mai számában szólal meg a koktélkirály, aki kapcsán a Bors is megírta, hogy több szívműtéten is átesett, legutóbb még azt nyilatkozta, hogy az egyik ér elmeszesedett, ezért volt szükség a beavatkozásra. Azonban a Blikkben Lajsz azt nyilatkozta, hogy szíve egyik fele elhalt.

– A szívem jobb fele elhalt, mert az enzimek, amik a vért a szívembe szállítják, megették az ereket, ennél fogva a ketyegő nem kapott elég vért. Jóformán csak a fél szívem működik – árulta el Lajsz.

Az étteremtulajdonos Lajszt tavaly hagyta el a felesége, miután kétértelmű üzeneteket talált férje telefonján az egyik felszolgáló hölggyel.

– Soha semmi nem történt, azóta a hölgy már nem is dolgozik itt az étteremben. A feleségem nem akar megbocsátani, én meg már feladtam, nem is küzdök érte, nagyon elmérgesedett a helyzet. Egy szál gatyában eljöttem a gyönyörű szép házunkból – sóhajtott Lajsz, aki az étterem mellett bérel lakást: most ez jelenti magánéletét a gyerekek mellett. – Legalább nincs veszekedés. 25 évig éltünk egymás mellett házasságban Zsuzsával, rossz a magány, újra kell építenem az életemet.