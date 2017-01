Lajcsi: Bogi azért lett vádlott, mert a feleségem!

Végre előkerült és megszólalt Lagzi Lajcsi a vádemelésével kapcsolatban. A trombitás Kubában tartózkodik, ahol egy koncertkörútjára készül éppen, telefonon keresztül azonban a TV2 Mokkájában elmondta, nem lepte meg a hír, és kész a harcra.

– Miután itt koncepció alapján dolgozott a rendőrség és az ügyészség, nem vagyok meglepve. Hiszen az igazság nem érdekelte őket, csak az, hogy a koncepciójukat betakarják. Különböző embereket, gondnokokat, szerelőket meggyanúsítottak annak érdekében, hogy ez a koncepció gömbölyű legyen. (…) Ez az eljárás hemzseg a jogi hibáktól – mondta Lajcsi, de ettől is messzebbre ment. – Úgy érzem magam, mint akit megbecstelenítettek, és elvették az ártatlanságát, megerőszakoltak! A házastársat összetévesztik a bűntárssal. Európában példátlan módon elvitték a feleségem a gyermekeitől és zsarolták azzal, hogy mondjon valami terhelőt rám.







Lajcsi ügyvédje, dr. Fröhlich Krisztián a stúdióban megdöbbentő dolgot állított a sztár feleségéről, aki szintén vádlott lett.

– Az iratokban kettő terhelő bizonyíték van Bogival szemben: a lakcímkártyája Boldogasszonypusztára szól, ő Galambos Lajos felesége – mondta ironikusan az ügyvéd.

A tévéműsort követően Lajcsi már a Rádió 1-en, Sebestyén Balázséknál folytatta, ahol még egy lapáttal rátett. A mulatós király azt mondta, olyan bizonyíték van a kezében, amellyel két titkosszolgálati szervet is megkeresett. Nem szerette volna ugyanis, hogy ezt a bizonyítékát be kelljen mutatnia, mert az embereknek akkor a rendőrségbe vetett hite alaposan megcsappanhat. Balázsék kérdésére most azonban határozottan kijelentette: „Be fogom mutatni!”