Lagzi Lajcsi lánya: Szeretnék hinni apámnak

A mulatós zenész előzetes letartóztatása megviselte 18 éves lányát is. Boglárkának kezdő festőként elkelne a támogatás, de úgy érzi, a Galambos név nem mindig jó ajánló.

Február 9-én, csütörtökön nyitotta meg első önálló kiállítását Lagzi Lajcsi lánya, a 18 éves Boglárka Anna.

A nagy eseményen az egész Galambos család ott volt.

– Kisebb koromban sokan piszkáltak, amiért engem nem a zene érdekelt. Többen megszóltak, amiért abbahagytam a zenetanulást is, nehezen fogadták el, hogy engem a képzőművészet vonz – mondta a Borsnak Bogi.







A család nehezen fogadta el, hogy Bogit nem a zene, hanem a képzőművészet érdekli © Fejér Bálint

– Ráadásul nem egyszerű érvényesülni, kitörni úgy, hogy édesapám ismert, sikeres zenész. Persze vannak előnyei is annak, hogy Galambos va­gyok, de megvannak az árnyoldalai is. Itt van például az a meghurcolás, amin keresztülmentünk. Rengeteg bántó megjegyzést, üzenetet kaptam, csak mert a lánya vagyok. Persze igyekeztem ezekre nem figyelni, mert szeretnék abban bízni és hinni, amit én tudok apáról. Szerencse, hogy azért többen voltak, akik segítettek, támogattak minket – merengett el Bogi az egy évvel ezelőtt történtekről, amikor édesapja illegális gáz-, áram- és vízfogyasztás gyanúja miatt előzetes letartóztatásba került.







Bogi Berkit is megörökítette © Fejér Bálint

– Iszonyú nehéz volt feldolgoznunk, közben ott volt a karácsony is, amit ak­kor először apa nélkül kellett túlélnünk. Az tartotta bennünk a lelket, hogy reménykedtünk, kiderül az igazság. Bíztunk benne, hogy apa a nagy száját kicsit visszafogja, mert ez az egész amiatt robbanhatott ki, hogy valakinek beszólt valamit, és a másik így állt bosszút. Az a baj, hogy apa amit gondol, azt azonnal ki is mondja, ő ilyen. Ezért van, hogy bajba kerül – fogalmazott a nagylány.

– Már elmondhatjuk, hogy ezen is túlvagyunk. Még folyik idén valami ügye, de arról én már nem tudok többet, nem is érdekel. Akkoriban sokat beszélgettünk a történtekről, hogy együtt dolgozzuk fel, most pedig már csak örülünk, hogy újra együtt va­gyunk. Ez már nem téma – mosolygott Bogi, és ki­emelte: a festményein nem hagyott nyomot a családi dráma.