Lady Gaga mindig betép nagymamája kocsijában – videó

Meglepően őszintén vall hétköznapjairól Lady Gaga az életéről készült dokumentumfilmben, a Gaga: Five Foot Two-ban. A Netflix folyamatosan közöl újabb rövid részleteket a filmből, ezzel is egyre jobban feltüzelve a rajongókat.

A legutóbbi ilyen kedvcsinálóban az is látható, hogyan küzd krónikus fájdalmaival, hogy miféle kezelést kap ennek enyhítése érdekében a kórházban. Később a kamerák előtt gyújt rá egy marihuánás cigire, amiről kiderül, egy ideje már hétköznapjainak része. Elmondja, hogy ezt a műveletet gyakran a nagymamája autójában hajtja végre.

– Mindig be vagyok állva a nagyi kocsijában – mondja.

Minden küzdelme nyomon követhető a filmben, amit az elmúlt egy évben forgattak róla, 8 hónapon keresztül. Olyan híres barátai is felbukkannak a legutóbbi előzetesben, mint a Florence and the Machine énekesnője, Florence Welch, vagy Mark Ronson és Donatella Versace, aki egyébként egy megánrepülővel utazott a Super Bowl-ra, hogy élőben is támogassa barátnőjét az ottani fellépése során.