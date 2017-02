Kutyával lepte meg magát Dévényi Tibi bácsi

Dévényi Tibor pénteken tölti be hetvenedik életévét. A kerek évforduló kapcsán azonban nem tervez egyetlen nagy születésnapi bulit a veterán DJ, inkább egész héten ünnepel.

– Úgy néz ki, mindennap má­sokkal ülöm meg a jeles napot. Külön a barátaimmal és külön a családdal. Mindenkivel együtt leszek egy kicsit. Optimista vagyok, és a 75. szülinapomon szeretnék nagy bulit összehozni. De hát azt még meg kell érni – kezdte Dévényi, hozzátéve azt is, hogy kora ellenére egyelőre nem tervezi a visszavonulást.









– Az az igazság, nagyon büszke vagyok rá, hogy még hetven­évesen is minden hétvégén hívnak zenélni, kíváncsiak rám az emberek. A retro diszkó továbbra is dübörög. Van erre egy jó példám: Amerikában van két orosz DJ, az egyik 82, a má­sik 85 éves, és rettentő nagy bulikat csapnak hétvégenként a bőrdzsekijükben. Ebből is látszik, hogy a retro kortalan, úgyhogy nekem is van még pár évem a pályán.

A zenélés egyébként még ennyi év elteltével is feldob. Inkább az utazás fárasztó már egy kicsit – vallotta be az ország Tibi bácsija, aki úgy érzi, mindent megkapott már az élettől, amit csak szeretett volna, így születésnapja alkalmából semmire sem vágyik, csak egészségre.









– Szerencsés csillagzat alatt születtem, minden megadatott nekem, amire vágytam. Úgyhogy inkább megleptem magam Mol­lyval, egy kis yorkshire kutyussal. Az utóbbi időben ugyanis sokan mondták, hogy legyen egy kiskutyám, mert akkor rákényszerülök, hogy ne legyek lusta. Egészségesen megmozgat, mivel napjában háromszor is le kell vinni sétálni. Elmentünk hát egy menhelyre, ahol két kutya azonnal szerelmes lett belém. Közülük kellett választanom. Molly na­gyon feldobja a napjaimat. Nemhiába mondják, hogy a kutya az ember legjobb barátja: azt a szeretetet, amit nyújtasz nekik, százszorosan adják vissza ezek a kedves kis állatok – mondta lelkesen Dévényi.