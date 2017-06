Külföldi karrierről tárgyal Jolly

Jolly Sandro néven építi szólókarrierjét a mulatós király, akinek új slágere hatalmas vitákat generál, de hasít. Híre már a határon túlra is eljutott.

Megint nagyot dobott Jolly: míg a mulatós sztárok azon gondolkodtak, milyen dalokkal haknizzák végig a nyarat, az énekes Jolly Sandro néven, reggaeton énekesként újította meg karrierjét. Az első nagy dobása pedig Luis Fonsi Despacito című slágerének magyar feldolgozása, ami miatt kap hideget-meleget, de a dalt már közel egymillióan látták a neten négy nap alatt. Sokan viszont kínosnak tartják, hogy Jolly ezúttal is idegen tollakkal ékeskedik.

– Túl lett ez lihegve. Korda György, Csonka András, számos magyar előadó dolgoz fel világ­slágereket, ez tök jó dolog. Akik ismernek, tudják, hogy hozzám nagyon közel áll ez a stílus, és a mulatós mellett tudatosan elkezdtem építeni magam ebben. A Jolly Sandro név is ennek az eredménye. Azt gondolom, mindig kell tudni valami újat mutatni, minden változik, az emberek, az ízlés, és a zene is. Szex, szerelem, szenvedély, romantika, tánc – a latin dalok örök témákról szólnak, a miénk is – magyarázta Jolly, hozzátéve, rövidesen új lemeze is megjelenik.







A mulatós zenében már nincs elég lendület – állítja az énekes © Fórika Ádám

A Bors kérdésére elmondta, a dalt már januárban átküldték neki, és akkor el is kezdte a saját verzióját elkészíteni. Azért sem a­dta fel, mert a rajongói is megtalálták ezzel, hallani szeretnék a Despacitót, azaz magyarul a Favoritót.

– A mulatós zene ellaposodott, már nem olyan mint rég, és ez látszik a bulikon is. Tartani kell a lépést az ízléssel, a korral, és én hiszek ebben. A No roxa ájt is hasonlóan fogadták, mégis kinőtte magát. Az sem titok, rövidesen spanyol nyelvű dalokra is lehet majd számítani, és külföldi menedzsmentekkel is tárgyalok a karrieremről – mondta büszkén.