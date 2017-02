Kulcsár Edina váltja Sarka Katát a FEM3-on

Az Aktív megszűnésével nem volt műsora a korábbi szépségkirálynő Kulcsár Edinának. Egészen mostanáig.

Ugyanis ő vváltja Sarka Katát a FEM3-on futó Élet-Forma című műsorban. A TV2 a váltást azzal magyarázta, hogy Katának túl sok teendője miatt nincs elég ideje a műsorra, így Edina lesz a váltótársa.







© Vadnai Szabolcs

„Nagyon örültem Kata megkeresésének, hiszen mindig is jóban voltunk és ez a műsor nagyon közel áll hozzám. Szeretek beszélgetni, az adásban elhangzó témák engem is nagyon érdekelnek, rengeteg hasznos tippet kaptam már a szakértőktől. Túl vagyunk néhány forgatáson és tényleg nagyon élveztem a felvételeket, remélem a nézőknek is szolgálunk praktikus tanácsokkal” – mondta Edina a 24.hu-nak.