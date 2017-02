Kulcsár Edina: Sokáig dugiban ettem csokit - interjú

Minden rajongója előtt kinyitja élete könyvét, mert szeretné, ha igazán megismernék őt. Átlagos nőnek vallja magát, aki küzd az álmaiért, csak épp ezt a nyilvánosság előtt teszi.

Minden rajongója előtt kinyitja élete könyvét, mert szeretné, ha igazán megismernék őt. Átlagos nőnek vallja magát, aki küzd az álmaiért, csak épp ezt a nyilvánosság előtt teszi.

Külső szemlélőként úgy tűnik, kifejezetten élvezi, hogy az élete nyitott könyv lett.

Igen, abszolút. Szeretem ezt a világot, nekem jó érzés, hogy az irántam érdeklődőknek bepillantást nyújthatok az életembe. Mielőtt ismertebb lettem, én is kíváncsi voltam arra, hogy a hazai sztárok hogyan élik az életüket. Most igyekszem én is megadni ezt azoknak, akik az én éle­temre kíváncsiak. Az elején féltem, nehogy én is megosztó személyiség legyek, de szerencsére nagyon pozitív visszajelzéseket kapok. Nem tartom magam megközelíthetetlennek, hozzám bármikor, bárki odajöhet.

Az sem jelent problémát önnek, ha élete negatív eseményeit kell megosztania a kíváncsiskodókkal?

Nem jelent problémát. Én nemcsak a jó, hanem a rossz dolgokat is ugyanúgy felvállalom. Szeretem azt éreztetni a követőimmel, hogy bizony én is emberből vagyok.









Sok időt tölt a rajongóival?

Igen. A közösségi oldalak kezelése munkaigényes feladat, kitalálom, mit, mikor publikálok, ehhez fényképeket készítek… Komolyan veszem a kapcsolattartást, így időigényes.

Egy szépségkirálynő otthon mennyire szépségkirálynő?

Semennyire. Otthon én is a laza öltözéket preferálom, mint azt sokan mások. Ha nem kell sehová mennem, vagy csak egyszerű irodai napom van, akkor egyáltalán nem is sminkelem magam. A munkák alatt gyakran kérdezgettem a sminkeseket és fodrászokat az apró trükkökről, így mára nem okoz gondot egy professzionális smink vagy frizura elkészítése sem. Ha nem sminkelem magam, összességében 15 perc alatt végzek, és ebben a fogmosás, öltözködés is benne van. Egy óránál többet soha nem vesz igénybe a készülődés.

A túlzott igénybevétel nem viseli meg a bőrét?

Eddig nem volt gond, az utóbbi hetekben azonban sokszor kipattogott a bőröm. Egy barátnőm tanácsára új termékcsaládot választottam, és úgy tűnik, beválnak az új kozmetikumok.

Laktózintoleranciáját kizárták a kiváltó okok közül?

Elsősorban gyomorpanaszokat okozott, de nem eszem tejtermékeket, bár már kitapasztaltam, mennyit fogyaszthatok belőlük. Az persze elkerülhetetlen, hogy teljesen kikerüljem a laktózt. Édességet nem eszem, de egyébként ehetnék, mert amióta céltudatosan edzem, azóta nem kell drasztikusan megvonnom magamtól minden finom falatot. Megtaláltam az arany középutat, még szénhidrátcsökkentett kenyeret is eszem. Heti háromszor edzem, és ehhez rengeteg energiára van szükségem. Alapjában véve azonban figyelek arra, hogy tápanyagdúsan étkezzem. Az étrendem ugyan nem túl változatos, főleg salátákból és grillezett csirkehúsból, édes burgonyából, sonkából, puffasztott rizsből és turmixokból áll, de eredményes.

Nem vágyik arra, hogy egyszer igazán jóllakjon és „bűnözzön” is egy kicsit?

Mostanában nem. Arra is rájöttem, ha egyszer csalok, nincs megállás. Az első falat után meggyőzöm magam, hogy ugyan már, mi baj lehetne, már úgyis ettem belőle, eszem még egy kicsit, és elveszek. Ezúttal viszont túlvagyok a holtponton. A napokban Csutinak hoztam haza tiramisut, de nem ette meg. Gondoltam megkóstolom. Nagyon gejlnek, édesnek éreztem, egyszerűen nem tudtam megenni, pedig régen ez nem így volt. Dugi csokievő voltam, viszont az elmúlt négy-öt hónapban nem is kívánom az édességet.









Elégedett az alakjával?

Soha nem leszek az, de mióta edzem, kezdem elfogadni magam. Tavaly volt egy kis súlyfeleslegem. Hetven kiló voltam, pedig alapvetően hatvan kiló a súlyom. Így vágtam bele október elején egy kiscsoportos edzésbe, és decemberre nyolc kiló mínuszt könyvelhettem el.

Árulja el, konkrétan mivel keresi a kenyerét?

Leginkább a saját iskolámmal foglalkozom. Az Education Kulcsár nyáron lesz egyéves, eddig 5-6 csoport vett részt a képzésen. Most azon dolgozunk, hogy akkreditálják a képzést. Sok lehetőség van a modellkedésben, próbálom a lányok figyelmét felhívni arra, hogy kreatívan használják ki az adottságaikat és tanuljanak. Szeretném eloszlatni azt a sztereotípiát, hogy egy szépségkirálynőnek csak szépnek kell lennie. Ez nem igaz! Fontos az is, hogy intelligens és művelt legyen. Úgy vettem észre, hogy a szép lányok is tudnak gátlásosak lenni, de a képzés negyedik hetére feloldják azokat, és a legtöbbet hozzák ki magukból.

Ezenkívül?

Rendezvényeken veszek részt, háziasszonyi feladatokat, fotózásokat, forgatásokat vállalok. Számtalan tervem van a 2017-es évre. Hamarosan elindul a YouTube-csatornám is, ahol kis videókban praktikus ötleteket fogok megosztani. A honlapom is készül, blogot fogok írni, és feltűnök majd a tévé képernyőjén is.

Tud elég időt a párjára fordítani?

Nem sokat. Pont a napokban beszélgettünk arról, hogy a kapcsolatunk megérzi ezt. Jelenleg mindkettőnk élete abban a fázisban van, amikor nagyon oda kell tennünk magunkat munka terén. Közösen is van két üzletünk, mobiltelefonokra védőfóliát árusítunk, így Csuti is többet dolgozik. Úgy vélem, ha most jól megalapozzuk a terveinket, összerakjuk, akkor pár hét, és újra többet lehetünk együtt.



