Kulcsár Edina: nem vagyok nyafka plázacica

Kulcsár Edina és párja, Csuti ma indult el Ázsiába napi egy dollárral a zsebében. A műsorvezetőt még előtte faggattuk.

Mit érzett, amikor megkeresték, hogy vegyen részt az Ázsia Expresszben?

Nagyon örültem neki, mert mindig is vonzottak a kalandok. Csuti már kevésbé volt lelkes, ő inkább az a kényelmes típus, aki nehezen viseli a zord körülményeket. Szerintem csak miattam adta be a derekát, de most már ő is nagyon várja az indulást.

Az ember azt hinné, hogy inkább önt fogja zavarni az, hogy kiszakad a komfortzónából.

Azért, mert szépségkirálynő voltam, az embe­rek többsége azt hiszi, hogy egy nyafka plázacica vagyok, aki sírva fakad, ha letörik a körme, de ez egyáltalán nem így van. Ezért is vállaltam el ezt a műsort, hogy megmutathassam, milyen is vagyok va­lójában.

Van már valami taktika arra, hogyan osztják be párjával a napi egy dollárt?

Semmilyen taktikánk nincs rá. Úgy gondolom, hogy valamilyen cserekereskedelmet fogunk kint folytatni. Már arra is gondoltam, hogy induláskor rengeteg ékszert magamra aggatok, hogy azzal üzleteljünk, ha esetleg megszorulunk. Nem tudom, mi lesz. A szabályokat részletesebben most fogjuk megismerni, amikor felszállunk a repülőre. Onnan már nem tudunk visszafordulni.







© Bors

Mondogatják, hogy lakva ismerni meg az embert. Önök most harminc napon keresztül együtt lesznek a nap 24 órájában. Mennyire fogja ez próbára tenni a kapcsolatukat?

Nem gondolom, hogy ez az út veszélyt tartogat a kapcsolatunknak. Sőt minket ez jobban össze fog hozni. Persze ott vannak a tényezők: stressz, éhség, kialvatlanság, ami kihozhatja az ember legrosszabb formáját. Lehet egyébként, Csutin meg fognak lepődni az emberek, és nem biztos, hogy pozitív értelemben (kicsit hisztis pasi), de reméljük a legjobbakat.

Mi volt a leghosszabb idő, amit idáig együtt töltöttek?

Tíz nap volt a leghosszabb idő, amikor folyamatosan együtt voltunk egy amerikai nyaralás során.

Mitől fél a legjobban az Ázsia Expresszben?

Az ismeretlentől, és attól, hogy kizökkenünk a komfortzónánkból, meg hát ott vannak ugye a kígyók, pókok bogarak stb. Csupán egyszer voltam Ázsiában, akkor is modellkedni, így nem vagyok felkészülve a kontinens igazi arcára.

Mit fog tenni, ha pont útközben jön ki a betegsége?

A Raynaud-szindróma általában hidegben szokott előjönni, így nem hi­szem, hogy ez a veszély fenyeget. Nagyon stramm csaj vagyok, nem lesz semmi bajom kint.