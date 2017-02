Kulcsár Edina melléből eltűntek a csomók

Nehéz időszakon van túl, de most fellélegezhet. Titokban egy operációt is elvégeztek rajta.

Sok bánat élte az elmúlt években Kulcsár Edinát, most azonban rendeződni látszik az élete. Sarka Kata helyett vasárnaptól ő vezeti az Élet-Forma című műsort, és egészsége is rendbe jönni látszik. A műsorvezető pár éve beszélt először a cisztákról, amit a mellében találtak, most viszont úgy fest, ezek felszívódtak.

– Nem érzek már csomókat a mellemben, ami máris bizakodással tölt el. Azzal, hogy megszűntek a lelki eredetű problémáim, hiszem, hogy meggyógyultam. Ez az oka, hogy eddig az operációra is nemet mondtam. Ha a vizsgálatok is alátámasztják, amit egyelőre csak sejtek, orvosi csodának számítok majd! – mesélte lelkesen Edina a Hot! Magazinnak.

Orrsövényferdülésére is talált végre megoldást: megműttette az orrát. Karácsony előtt két nappal feküdt kés alá a legnagyobb titokban, pedig korábban még azt is bevallotta, plasztikáztatta a szaglószervét. Edina eddig azért nem beszélt a műtétről, mert ez nem szépészeti, hanem egészségügyi beavatkozás volt.

Az ujjai azonban még mindig fehérednek, ez sajnos nem múlt el, és egyelőre az orvosok sem tudják, mi okozhatja.