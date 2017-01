Közös megegyezéssel akar válni Hajdú Péter

Most már Hajdú Péter is úgy gondolja, hogy nincs tovább. Péntek robbant a hír, hogy három nappal ezelőtt be­adta a szükséges papírokat a bontóperhez. Emlékezetes, hogy egyszer már meg­próbáltak elválni, akkor Kata fordult a bírósághoz, de miután nem ment el a békítő tárgyalásra, az az eljárás megszűnt. A Bors Hajdú Pétert kérdezte az új fejleményről, aki ausztriai síútjáról hazafelé autózva nyilatkozott munkatársunknak.

– Az okokat nem akarom kifejteni, de úgy döntöttem, hogy mindkettőnknek az a legjobb, ha elválunk. Ezért tettem meg azt a jogi lépést is – mondta Hajdú, aki kérdésünkre elárulta, közös megegyezéssel szeretnének túl lenni ezen a fájdalmas procedúrán, elsősorban a gyerekek miatt.

Ez egyébként egyben azt is feltételezi, hogy az anyagiakban is meg kell egyezniük, ha máshogy nem, ügyvédek útján, mi­előtt a bíróságra mennének. Ezzel kapcsolatban Hajdú meglepő fordulattal állt elő. – A vagyon elosztásáról a házassági szerződésünk rendelkezik, ami tisztán rögzíti, kinek mi jár – mondta Hajdú.







Sarka Kata megkönnyebbült, hogy férje adta be a válópert © Bors

A házassági szerződés megléte azért is érdekes, mert korábban, még amikor nagyjában dúlt köztük a szerelem, állítólag széttépték a hivatalos papírt. Hajdú erre most határozott nemmel válaszolt. – Az még mindig érvényben van! – jelentette ki a tévés.

A Bors elérte Sarka Katát is, aki kifejezetten jó hangulatban volt.

– Igen, jól érzékelik, valóban nem sújtott le a hír. Akkor, amikor én beadtam a válópert, volt egy kis lelkiismeret-furdalásom, de most, hogy Péter tette meg ugyanezt, megkönnyebbültem – fogalmazott Kata, akitől természetesen szintén megkérdeztük, van-e érvényben lévő házassági szerződésük, amire tőle is meglepő választ kaptunk. – Igen, van, de ami abban van, az a mostani helyzetre nem irányadó. A házasságkötésünkkor a birtokomban lévő lakás és autó, és Peti akkori lakása, autója és cége van benne. Ezek közül már egyik sincs meg. Mindent, amink van, azt azóta szereztük, a házat, a nyaralót és egyebeket is. Ez mind közös szerzeménynek számít – jelentette ki határozottan Kata, aki hajlandó a közös megegyezésre, ha megfelelő ajánlatot kap.

