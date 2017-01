Kovács Kati és Koncz Zsuzsa utálja egymást

Pályatársnője nevét nem veszi a szájára – többek között ez is kiderült most Kovács Katiról. Az énekesnő megdöbbentő interjút adott a Hír Tv Kép-regény című műsorában. Az életé­ről, karrierjéről beszélt Teszári Nórának, amikor előkerült a „konkurencia”. Az énekesnő állította, hogy utólag ébredt rá, a hatvanas évek közepétől volt valaki, aki „keresztbe feküdt” pályafutásának. Konkrét példát is felhozott.







– Mondták, kiírták, hogy „a díj oda van ítélve Kovács Katinak", de az átadást megelőző este áthúzták és egy másik nevet írtak fölé. Sokan keresztezték az utamat, főképp inkább azt hiszem, a vetélytársnő volt az. Kovács Kati felelevenítette, hogy egy nagylemezt is elkészített Szörényi Leventével és Adamis Annával. Erdős Péter, a könnyûzenei élet akkori ura azonban behívatta és közölte, az albumról mé­lyen hallgatnak majd. Számon is kérték, miért dolgozik olyanokkal, akik másokhoz vannak elkötelezve. Kovács Kati nem említette, kik lehetnek ezek a „mások". „Azt mondták nekem, hogy ne bontsuk meg ezt a hegemóniát, ami egy másik énekesnőhöz kötődik" – tette hozzá. „De most kire gondolsz?" – kérdezte Teszári Nóra a műsorban, Kovács Kati indulatosan reagált.







– Nem mondom a nevét. Nem akarom mondani. És te se mondd el, ha megkérhetlek rá! Akkoriban Szörényi Levente csak egyetlen­egy énekesnőt kísért, de ő ki akart eb­- ből a körből lépni, mert érezte, hogy ő mást szeretne. Ahogy mondta nekem: nem akar egész életében kí­sérőzenész lenni. És neki volt igaza, mert azóta sok gyönyörű darabot írt, rockoperát, az István, a királyt, az Attilát. Neki volt igaza, mert szegényebb lenne a magyar popkultúra ezek nélkül – mondta. Bár Kovács Kati ezúttal sem említett nevet, Koncz Zsuzsára gondolhatott, hi­szen Szörényi Levente vele dolgozott. Szerettük volna megkérdezni Kovács Katit és Koncz Zsuzsát is, de hiába próbáltuk elérni őket. Szörényi Leventét sikerült felhívnunk, ő azonban csak annyit közölt a Borssal: a témában elmondott mindent ko­rábban. Elértük azonban Zalatnay Cinit, a táncdalfesztiválok korszakának harmadik nagy felfedezettjét. Azt mondta, Zsuzsa és Kati belharcairól nem sokat tudott, de információi szerint előbbi kivételezett volt a döntéshozók körében.







– Szabadulásom után szerettem volna egy nagy arénabeli koncertet a Koncz–Kovács–Zalatnay hármassal. Álltunk mi már így a színpadon, és annyi dalunk van, hogy biztosan tudtunk volna újat és maradandót mutatni. Bródy is próbált segíteni, hiába. A leggyengébb láncszem ebben a tervben Zsuzsa volt – magyarázta Cini, aki szerint Koncz a szerencsének is köszönheti sikerei nagyobbik részét.







– Nagy mázlija, hogy egy ilyen „csapat” kísérhette végig a karrierjét, és a kiadónál is na­gyobb kedvenc volt ő, mint Kati vagy én. Volt egy időszak, amikor sokan úgy gondolták, hogy Bródynak nagyon tetszik Kovács Kati, és lehetett akár ez is egy lehetséges oka, hogy Zsuzsa – Bródy egykori párja – nem zárta őt annyira a szívébe – tette hozzá Cini.