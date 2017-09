Kovács Áron játéka Gesztesi Károlyra hatással van

Kovács Áron életére nagy hatással van a színház, szerelmes hősként arra is rájött, hogy a főszereplésével készülő Robin Hood után többet szeretne a színészettől, mint egy-egy előadásos kaland.

Kovács Áron a főszereplője az október 25-én, a Papp László Budapest Sportarénában egy alkalommal bemutatásra kerülő Robin Hood című musicalnek, amibe az énekes-műsorvezető valódi hősként igyekszik mindent beleadni.









– Nagyon kemény felkészülésben veszek részt, ami jelenleg is zajlik – árulta el a Borsnak Kovács Áron. – A színpadon verekszem, kardozom, csókolózom. Amit egy romantikus hős tud, azt nekem is tudnom kell. Külön edzésekre járok azért, hogy a maximumot tudjam ki­hozni magamból, futok és kondi­zom. A színpadon úgy dobálom és pörgetem a levegőben a gyönyörű szerelmemet, Gubik Petrát, mintha csak egy darab bot lenne, és bár ebben, valamint a verekedős jelenetekben is nagy segítségemre van az, hogy küzdősportot űzök, elképesztő kondit igényel a darab, van mire ráerősíteni. Főleg, hogy mindeközben könnyedén kell énekelni Szomor Gyuri fantasztikus dalait.

Kovács Áron nem tanulta a színészmesterséget, de az előadói tapasztalatai miatt nagyszerű Robin Hoodnak bizonyul, aminek a hírét igazán meghatározó em­berektől hallja vissza. Nem meglepő tehát, hogy Áront annyira lelkesíti a színpad, hogy már azon is elgondolkodott, hogy beiratkozik egy iskolába, ahol a szakma csínját-bínját elsajátíthatja.









– Bennem mérhetetlenül nagy tisztelet van a színészet felé, és emiatt mindenhol kihangsúlyozom, hogy a Robin Hoodban én csak beugró vagyok… ugyanakkor azt gondolom, hogy a szív a legfontosabb. Ami hiányzik a színészi játékból, azt kipótolom szívvel, és a jelek szerint ez megállja a helyét. Nagyon jólesett például az, hogy Gesztesi Karcsi figyelt a főpróbán, és nevetve azt mondta: „valami olyat raksz bele a játékodba belülről, hogy kedvem támad komolyan venni ezt a szakmát… és ennyi idő után ez na­gyon nagy dolog.” A színészet igazi drog számomra, nagyon nehezen jövök le róla. Ha vége van egy előadásnak, máris várom a következőt – mesélte kitörő lelkesedéssel a Borsnak Kovács Áron edzésre menet, majd azt is hozzátette: a darabban szereplő színészek mindannyian megtalálják egymásban a jót, és emiatt na­gyon szerethető brigád kovácsolódott össze.