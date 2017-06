Kórházba került Fülöp herceg

Az udvar nem részletezte Fülöp herceg betegségének mibenlétét, csak annyit közölt, hogy a panaszok egy hosszabb ideje fennálló egészségi problémából erednek.



A közlemény szerint Fülöp herceg jó hangulatban van és sajnálja, hogy nem vehet részt az új parlamenti évad szerdai megnyitóján, amelyen hitvese, II. Erzsébet királynő ismerteti kormánya törvényalkotási programjának fő elemeit.



A palota hangsúlyozta, hogy a királynő programja nem módosul, a parlamenti megnyitó után az eredeti terveknek megfelelően megtekinti a rangos Royal Ascot lóversenysorozat szerda délutáni futamait.



Néhány hete bejelentették, hogy Fülöp ősztől visszavonul a közszerepléstől. A herceg augusztus végéig eleget tesz az előre egyeztetett programjában szereplő összes nyilvános megjelenési kötelezettségének, utána azonban már nem fogad el meghívásokat ilyen eseményekre, bár az udvar azt nem zárja ki, hogy egyes nyilvános eseményeken Fülöp a későbbiekben is megjelenhet.

Fülöp herceg tavaly 110 hivatalos programon vett részt saját jogán, 780 társadalmi és jótékonysági szervezet elnöke, fővédnöke vagy tagja, és e szervezetekkel a jövőben is kapcsolatban marad, jóllehet aktív szerepet nyilvános megjelenések formájában ősztől már nem vállal ezeknek az intézményeknek a munkájában.