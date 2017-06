Korda Györgynek nem kell Viagra: Klárika az ajzószer!

A 35. házassági évfordulóra készül Balázs Klári és Korda György, a házaspár tagjai közel négy évtized együttlét után is rajonganak egymásért, a tervek szerint az énekes Bécsbe viszi majd a jeles alkalom megünneplésére feleségét - írja a hot! magazin.

Korda nem szégyelli, hogy megváltozott az idő folyamán külseje, és elsősorban lábait renováltatná, hogy újra futhasson, mint régen. A jelek szerint más területen nem szorul a külső beavatkozásra, elmondása szerint 78 évesen sem szorul ajzószerek, tabletták beszedésére, hogy férfiként abszolút helytálljon.

"Nem azért nem szedem be a különleges pirulákat, mert nem vagyok kiváncsi a hatásukra. Egyszerűen féltem magamat, pontosabban a szívemet. Klárika szerint is jobb az óvatosság, ráadásul neki olyan erős kisugárzása, hogy bőven elég ajzószernek is - jelentette ki mosolyogva Korda.

"Én vagyok Gyuri Viagrája" - tette hozzá elégedetten Balázs Klári.