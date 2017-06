Kollégájától vár babát ÉNB Barbi!

Az Éjjel-nappal Budapest Barbija, Csákány Mónika nyár végére várja első kislányát. A pici édesapját a sorozatban ismerte meg.

Az Éjjel-nappal Budapest Barbija, Csákány Mónika nyár végére várja első kislányát. A pici édesapját a sorozatban ismerte meg.

Kislánya lesz az Éjjel-nappal Budapest Barbijának – írta meg a Story magazin. Csákány Mónika előreláthatólag augusztus végén ad majd életet gyerme­kének. A sors furcsa pi­kantériája, hogy Barbi és párja, Joe már rég­óta szeretett volna babát a sorozatban, sőt a lány teherbe is esett egyszer, ám elvetélt. Ezt követően egy lakótársuk gyermekét kezdték el sajátként szeretni és nevelni, a baba édesanyja azonban visszavette magához a picit. Úgy tűnik, most az élet kárpótolja a „rossz” forgatókönyvekért a gyönyörű szőke lányt.

– Egy kollégájával van együtt, egy operatőrrel, akivel a sorozatnak köszönhetően ismerték meg egymást – mondta a Bors informátora Barbi párját, gyermeke édesapját illetően.







Mónika majd kiugrott a bőréből örömében, amikor megtudta, hogy kislányt vár

Barbi a hetilap szerint huszonhetedik hetes terhes, de csak három-négy kilót szedett fel, ráadásul több álma is teljesülhet egyszerre.

– Amikor megtudtam, hogy kislány lesz, majd kiugrottam a bőrömből. Két vá­gyam volt, amikor még csak álmodoztam arról, hogy egyszer anya legyek. Az egyik, hogy harmincéves korom előtt szüljek, ami sikerült, a másik pedig, hogy kislányom legyen. Az ultrahang- vizsgálatra menet is éreztem, hogy ez a vágyam is teljesülni fog, és tessék, igazam is lett – mondta a lapnak.

Barbi sorozatbeli párja, Joe nemzőképtelensége miatt a képernyőn feltehetően végleg lemondhat az anyaságról. Igaz, néhány hete egy egyéjszakás kalandba keveredett egy idegennel. Hogy megtudja-e Joe, és hogyan távozik majd Barbi a luxusalbérletből, az egyelőre hétpecsétes titok.

Amikor az élet írja... A Barátok közt Nórájának sorozatbeli párja, Berényi Miklós nemzőképtelen lett, így mikor Varga Iza várandós lett, megoldást kellett találni. Nóra figuráját egy idôre kiírták, ám miután a színésznő megszült, babaszobát kapott a stúdióban és ismét felbukkant a sorozatban is. Alex Kingston Elisabeth Corday doktornőt játszotta a Vészhelyzetben, amikor mesterséges megtermékenyítéssel megfogant, így terhességét beleírták a sorozatba. Courteney Cox (kis képen) a Jóbarátok forgatása közben teherbe esett, de később elvesztette a babát. Végül örökbefogadásra írták át a sztorit.